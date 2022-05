Geralt de Riv est un homme inquiétant, un mutant devenu le parfait assassin grâce à la magie et à un long entraînement. En ces temps obscurs, ogres, goules et vampires pullulent, et les magiciens sont des manipulateurs experts. Contre ces menaces, il faut un tueur à gages à la hauteur, et Geralt est plus qu’un guerrier ou un mage. C’est un sorceleur…



Dans ce premier tome, une rencontre macabre au détour d’une forêt mène Geralt à un château abandonné et à son curieux hôte : Nivellen, une créature à l’apparence monstrueuse mais aux manières des plus civilisées. Le temps d’un repas, Nivellen se livre sur son passé, sa famille, et sur le maléfice qui l’accable. Si le poids de ses fautes l’a condamné à cette apparence de bête – un châtiment cher aux contes de fée – pourrait-il aussi y avoir un grain de vérité dans ces légendes, un grain de vérité qui l’aiderait à conjurer le sort ?

Après TMNT tome 16, voici The Witcher par HiComics et bordel, c'est bon, ça se lit tout seul et c'est rudement beau.Avec The Witcher, HiComics prend le risque de publier des récits qui sont sortis sous forme de nouvelles, toujours d'Andrezj Sapkowski. Ce premier tome, Un Grain de Vérité, nous livre une relecture du classique "La Belle et la Bête", déjà aperçu dans la saison 2 de la série sur Netflix.L'histoire est courte, en même temps de base c'est une nouvelle, donc bon, c'est bien écrit et superbement illustré par Jonas Scharf, à qui l'on doit déjà, The Butcher of Paris, avec une illustration régulière de Kai Carpenter.Une version collector, noir et blanc est aussi disponible avec un format, un peu plus grand. Pour le prix, HiComics fait une offre de lancement pour le format classique à 10€ au lieu de12.90€ et 20€ pour la version collector qui restera à ce prix