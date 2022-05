Profitant du chaos laissé par l'invasion des Tricératons, différentes forces se rassemblent et d'inquiétants jeux de pouvoir se mettent en place pour faire main basse sur New York. Tandis que les Tortues tentent de protéger la ville de cette nouvelle menace, il est un Immortel qui se fiche éperdument de la puissance ou de la victoire et désire seulement semer le chaos... Le roi des rats ! Les fils de Splinter parviendront-ils à l'arrêter avant que l'innommable ne se produise ?

En ce moment, je lis plein de choses et j'essaie de vous en parler un maximum, aujourd'hui c'est les Tortues Ninjas avec le tome 16, ce soir il y aura The Witcher toujours de chez HiComics.Je me souviens de l'épisode du dessin animé sur le roi des rats, je l'avais bien aimé. Nous sommes ici sur un adaptation, qui n'a rien à voir avec l'épisode de mon enfance. C'est beaucoup plus crade, violent et sombre que l'épisode que j'ai regardé étant petit. Mais en même temps, c'est ça le but des comics des TMNT, je trouve que c'est beaucoup plus "adultes" et ça fait un bien fou de voir des œuvres comme ça. Je ne dis pas que c'est rare, car il y a en a de plus en plus, mais sur du TMNT, c'est assez rare. Surtout quand on repense, aux films, des années 90.Nous devons les dessins à Dave Watcher, qui nous livre un travail remarquable, surtout sur les tortues, je trouve qu'elles sont juste sublimes. Les autres personnages et décors du comics ne sont pas en reste. C'est une petite pépite du point de vue de la réalisation, pour l'histoire, je pense que nous sommes tous pressé d'être ai chapitre 100. Mais surtout, hâte d'avoir Last Ronin en main, j'espère qu'il arrivera cette année.Si vous voulez voir l'épisode du Roi des rats, il est gratuit sur Dailymotion, je vais d'ailleurs le le faire maintenant.