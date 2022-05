Petit avis à chaud, sur le jeu Evil Dead, testé hier soir et ce matin sur Series X.Le menu nous dévoile les différents modes de jeux, "Survivants contre démon", "Missions", "Didacticiel", "Collection", "bonus", "communauté", "paramètres" et enfin les "crédits ".J'ai commencé ma partie, avec le mode Didacticiel bien évidemment, deux choix sont proposés, "Survivants " ou "Démon de Kandar", c'est simple, on sélectionne le personnage suivant ses caractéristiques, Annie, en chef, Ash Evil Dead 3, Scotty et Henry le rouge en guerrier, Ash Evil Dead 2 , Ed Getley, Kelly Maxwell en chasseur, ou bien Ash ou Cheryl Williams en soutien. Il suffit de trouver les pages perdues du Necronomicon et la dague de Kandar.Le Didacticiel est plutôt pratique pour bien comprendre le jeu et les différentes missions que les niveaux implique. Le mode suivant, nous propose de jouer les démons et de trouver la dague et le livre également. La jouabilité, n'a plus rien à voir, on flotte littéralement sur la Map et on peut invoquer des démons, dont un qui joue de la flûte en dansant, c'est plutôt drôle. Plus on ramasse d'âmes et plus on invoque de démons. Il y a également, la possibilité de posséder un démon, contre une certaine somme d'âmes. Il suffira de tuer les humains et de détruire le livre magique.Les missions, sont un peu le mode solo du jeu, il y a pas mal de choses à faire, mais surtout, prenez une blinde de munitions, car c'est un peu galère. Et pensez aux canettes pour récupérer de la vie, car ça aussi vous en aurez besoin, les ennemis sont nombreux et un peu retords. Les missions sont vraiment dures, une seule vie, c'est beaucoup trop peu, pour un joueur comme moi!!Le mode multijoueur est chaud, les monstres apparaissent par dizaines, ok, j'exagère, mais il y en a un paquet et si on ne suit pas ses coéquipiers, c'est la mort qui nous attend. C'est vraiment de la coopération, quand on fait chacun ce que l'on veut, c'est une galère, pour avancer dans les niveaux. Des niveaux qui sont long, une partie est égale à 30 minutes et quand vous perdez c'est long à un moment. Heureusement, au fur et à mesure que le joueur progresse, ça devient plus facile.Le jeu est visuellement très propre, avec des effets de lumières vraiment sympas pour la rétine. Bruce Campbell est hyper bien reproduit, l'effet de sang est fou, surtout une fois un finish him fait sur un démon, notre cher Ash en a partout sur le visage et ses vêtements, même son arme dans le dos dégouline de sang bien frais de démon.C'est du multijoueur bien bourrin, avec malgré tout, un côté stratégique car impossible de finir un niveau seul. Le mode mission mettra vos nerfs à rude épreuve, c'est vraiment très très dur. Mais le fun est là, c'est beau, la musique mets dans l'ambiance, bref malgré la difficulté on prend un plaisir à jouer.Ce soir je ferai un live sur le jeu !!