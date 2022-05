« Cette collaboration autour des versions physiques de F.I.S.T. représente beaucoup pour bilibili Game. Nous espérons que cela permettra aux joueurs consoles du monde entier de découvrir le potentiel des jeux indépendants chinois » déclare Zhang Feng, Vice-Président Senior de bilibili.

« Après la sortie numérique de F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch, nous avons reçu de nombreuses évaluations positives de la part des joueurs partout dans le monde, et l’une des questions les plus demandées concernait la sortie des versions physiques en Europe et en Amérique » commente Zhang Tao, CEO/Producteur chez TiGames. « Heureusement, grâce à l’aide de bilibili et Microids, cette question trouve enfin sa réponse. Nous espérons que ces versions physiques offriront aux joueurs en quête de défis une aventure agréable dans l’univers de Torch City. Comme toujours, nous vous remercions encore pour votre soutien chaleureux ! »

« Cet accord de co-édition fait suite à notre récente ouverture d’un bureau de représentation en Chine, et marque une nouvelle étape dans le développement de notre activité sur ce territoire clé, avec le soutien de sociétés de jeux vidéo importantes locales », poursuit Yves Bléhaut, Senior VP Strategic Partnerships chez Microids.

« Travailler sur les versions physiques de F.I.S.T. constitue un nouveau défi passionnant ! » ajoute Wenbin Zhang, Directeur en charge du développement en Chine chez Microids. « Nous sommes honorés de nous associer à TiGames et Bilibili. Nous avons hâte de participer au succès international du jeu en proposant notre expertise en matière d’édition et de distribution ! »

