Au début des années 1980, les États-Unis tournent les sombres pages du Viêtnam et du Watergate. Ronald Reagan à la manœuvre, l’Amérique bombe le torse. Avec les biceps saillants d’Arnold Schwarzenegger, l'industrie du cinéma impose le héros musculeux, porté à son apogée par Stallone dans Rocky III, en modèle de la décennie 1980. Dès lors, l’Amérique se veut triomphante et visionnaire. Grâce aux avancées technologiques, les figures héroïques endossent de nouveaux costumes. Entre dystopie (Mad Max 2), science-fiction (Star Trek 2, Tron) et paranormal (Poltergeist, The Thing), les cinéastes effectuent un grand bond dans le futur. Couronné par le film phénomène E.T. de Steven Spielberg, l’été 1982, marque l’avènement d’un cinéma de divertissement dont les codes essaiment jusque dans la pop culture d’aujourd’hui (Games of Thrones, Stranger Things…).

Un petit docu, avant de mater la suite de la série Winning Time : The Rise of The Lakers Dynasty, avec Hollywood 1982.