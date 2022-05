incluant le jeu de base et le contenu téléchargeable (DLC) Pack Visionnaire avec des équipements exclusifs, des éléments cosmétiques, des skins de personnages inspirés de la série animée « Batman la Relève » et plus encore

Gotham Knights Collector's Edition est disponible en précommande, incluant la Deluxe Edition,

un pin's à collectionner avec réalité augmentée,

un livre de 16 pages,

une carte exclusive de Gotham,

une figurine des quatre personnages et plus encore.

Les joueurs précommandant recevront le skin de la Bat-moto Kustom « 233 » à la sortie, basé sur la première apparition du véhicule dans le Detective Comics #233 de DC

En plus du trailer, nous apprenons que le jeu Gotham Knight, délaissera les consoles de la génération précédente. Donc, ça sortira uniquement, sur PS5, Series X|S et PC.Mais ce n'est pas tout, plusieurs versions seront disponibles.74.99€94.99€299.99€