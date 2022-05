Bruce Wayne

















Batman













Il n'y a pas que Sideshow, Hot Toys, Prime 1, Iron Studios ou encore Queen Studios, qui font de belles statues. JND, un très grand studio de création de statues, fait un travail remarquable sur pas mal de statues DC.Après Wonder Woman, le studio s'attaque au Batman de Robert Pattinson.En termes de rendu, nous sommes sur du vrai costume, pas de résine qui donne un semblant de textures.Pour les yeux, le studio prend directement des yeux de verre, pour un réalisme plus fou et des cheveux piqués un à un. Sans compter sur le visage entièrement en silicone, la grande mode du moment.Bref, cette statue de Bruce Wayne est juste énorme, mais Bruce, ne peut pas être seul, Batman arrive aussi.Pour la tarification, nous sommes sur un petit 2.649,90€, soit un rein ou un poumon, au choix.Pour Batman, nous sommes sur le même procédé de réalisation, avec de la résine, du silicone, les cheveux piqué un à un, pour la tête de Bruce Wayne, qui aura un socle. Et de la résine pour le masque.Le costume est en tissus, avec de la résine et ça défonce bordel. Comme pour Bruce Wayne, la statue est au format 1/3.Cette fois, nous sommes sur une tarification de 2.949,90€, soit un rein et un poumon.