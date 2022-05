L'histoire originelle et définitive de Buzz l'Éclair, le héros qui a inspiré le jouet. Buzz l'Éclair suit le légendaire Ranger de l'espace après qu'il se soit échoué sur une planète hostile à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre aux côtés de son commandant et de son équipage. Alors que Buzz essaie de trouver un moyen de rentrer chez lui à travers l'espace et le temps, il est rejoint par un groupe de recrues ambitieuses et son charmant chat compagnon robot, Sox. L'arrivée de Zurg, une présence imposante avec une armée de robots impitoyables et de mystérieuses intentions, complique les choses et menace la mission.

Un nouveau trailer pour Buzz l'éclair vient d'arriver.