C'est pas fini, avec le Star Wars Day, j'ai pris pas mal de retard, comme d'habitude, alors il manquera des choses, j'en mettrai demain.Bref Hot Toys, annonce pas mal de choses, pour le "May the 4 be with you", du lourd à tous les étages.Un beau C-3PO pour les 20 ans de l'attaque des clones, il y aussi un R2D2, avec leurs packaging qui pue la classe.Ressemblance authentique et détaillée de C-3PO dans Star Wars Episode II : L'attaque des clonesTête mécanique méticuleusement conçue avec fonction d'éclairage LED (lumière jaune, à piles)Belle recréation de ferraille recyclée en bronze, brun rougeâtre et argent appliqué avec des effets de vieillissementEnviron 29 cm de hauteurCorps nouvellement développé avec plus de 26 points d'articulationsConception de corps mécanique très détaillée avec des fils réels à la tailleContient un matériau moulé sous pressionSix aiguilles mécaniques interchangeables dont :Une paire de mains détenduesUn fusil tenant la main droiteTrois mains gestuellesConception d'emballage spécial avec le logo Star Wars: Attack of the Clones 20th AnniversaryArme:Un fusil blasterAccessoires:Une tête de droïde de combat interchangeableSupport de figurine spécialement conçu sur le thème des desserts avec logo Star Wars et plaque signalétique du personnage.Pour le prix, nous sommes sur du 330€, ça a pris pas mal les Hot Toys.Le R2D2 de l'attaque des clonesRessemblance authentique et détaillée de R2-D2 dans Star Wars Episode II : Attack of the ClonesLe dôme en métal moulé sous pression méticuleusement conçu présente une conception de rotation horizontale à 360°Habilement appliqué avec des effets de vieillissement réalistesConstruction mécanique précise à l'écran avec 10 points d'articulationsEnviron 18 cm de hautFonctions d'éclairage LED télécommandées (8 ensembles de points d'éclairage LED, fonctionnant sur batterie)Fonction d'effet sonore télécommandé avec 14 sons emblématiques R2-D2 (fonctionnant sur piles)Une paire de jambes de bande de roulement articuléesUn pied central articulé et rétractableUn périscope extensiblePanneaux ouvrantsConception d'emballage spécial avec le logo Star Wars: Attack of the Clones 20th AnniversaryAccessoires:Une tête mécanique C-3PO avec fonction d'éclairage LED (lumière jaune, à piles)Une paire de propulseurs de fusée pour le mode vol avec deux effets de tir de propulseur réelsTreize pièces de bras (certaines équipées d'une fonction magnétique) :Un câble d'attacheUn scanner de forme de vieUn bras de terminal informatiqueDeux bras de crochetageUn bras de réparationDeux bras utilitaires et d'interface multifonctionsUne paire de bras d'interface informatiqueUn bras utilitaireUne scie utilitaireUn bras d'interface informatique universelUne télécommande infrarouge pour les effets sonores et les fonctions d'éclairage LED de R2-D2 (fonctionnant sur piles)Un support de figurine spécialement conçuPour le prix, nous sommes sur du 270€, ça fait mal quand même.