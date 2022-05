Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine.... L’Alliance Rebelle vient d’évacuer sa base sur la planète Hoth. Et c’est ici que le pilote Thane Kyrell se souvient... Quatorze ans auparavant, la planète Jelucan est annexée par l’Empire Galactique. Thane, issu de la seconde vague de colons, rencontre ce jour-là Ciena Ree, une jeune fille issue de la première. Ces enfants que tout aurait dû séparer partagent un même rêve : entrer dans l’armée Impériale pour voler dans l’espace infini. Admis dans la prestigieuse Académie Royale, cadets brillants, ils sont en bonne voie pour réaliser leur rêve commun. Cependant, à mesure que leur amitié complice évolue en des sentiments plus profonds, ils sont bientôt confrontés au côté obscur de l’Empire et à la guerre qui les sépare. Mais parfois, le destin finit par réunir les étoiles contraires...



Je connaissais les films, les séries, les comics, les romans, mais je ne connaissais pas du tout les mangas sur Star Wars. Aujourd'hui, NobiNobi, propose deux mangas dans l'univers de George Lucas, Star Wars : Étoiles Perdues et Star Wars : La Haute République - Un équilibre fragile.Le manga est une adaptation du roman de Claudia Gray, à qui l'on doit déjà de nombreux romans sur Star Wars (j'espère que d'autres adaptations sont prévues). L'adaptation est signée Yûsaku Komiyama, une mangaka qui s'occupe beaucoup de manga pour le compte de Disney.L'histoire se situe pendant la trilogie originale de Lucas, en plein conflit entre l'Empire galactique à l'Alliance rebelle. On y suis Thane Kyrell et Ciena Ree, qui se connaissent depuis tout jeune et qui des années plus tard, s'engagent dans les forces de l'empire. Des années plus tard, Thane, quitte les rangs de l'empire pour se joindre aux rebelles.On retrouve des personnages emblématiques de la saga Star Wars, avec Leia, R2D2, des lieux comme Hoth ou encore le vaisseau Corvette CR90, c'est rempli de fans service, perso, j'adore. Au niveau du design, c'est juste parfait, les dessins sont hyper propres, le rendu est dans la lignée des films.Côté traduction, Anne-Sophie Thévenon, fait elle aussi un travail remarquable, en restituant les codes de la saga.Bref, c'est super beau, bien écrit, ça se lit tout seul.