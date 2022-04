Sideshow, vient de dévoiler une statue de Batman avec Catwoman, ça va être difficile de ne pas craquer, même si j'attends la The Batman de JND (je vous en parle bientôt).Mesurant un peu plus de 50cm de haut et 23,9 cm de large, cette statue de Batman qui enlace Catwoman est entièrement en polystone sculptée. Elle représente un rendez-vous sur le toit de Gotham City avec toute la sensualité qui entourent la relation entre le chevalier noir et la femme chat. Catwoman se place devant Batman, sans masque et avec un sourire narquois sensuel. Elle est vêtue d'une combinaison noire alors qu'elle lance son fouet sur les épaules de Batman.Stoïque comme toujours, Batman détourne le regard de Selina Kyle.ArtistesMaria Panfilova (Sculpte)Ian MacDonald (conception)Chie Izuma (peinture)Pour le prix, j'attend de voir les boutiques françaises, car en ce moment, c'est un peu nawak.