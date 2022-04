Just for Games annonce l'arrivée du coffret vinyles Ace Attorney 20th Anniversary Boxset en France. Autrefois disponible sur Laced Records, via l'import, il sera disponible chez nous le 24 Décembre 2022.Au programme :121 titres remastérisés de Phoenix Wright : Ace Attorney, Justice for All, Trials and Tribulations, Apollo Justice, Dual Destinies et Spirit of Justice.Musique de Masakazu Sugimori, Naoto Tanaka aka Akemi Kimura, Noriyuki Iwadare, Toshihiko Horiyama, Hideki Okugawa, Shu Takami et Masami Onodera.Six vinyles noirs épaisPochettes de disques de luxe de 3 mmBoîtier en carton rigideIllustrations originales par ultimatemaverick