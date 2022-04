Le développeur, SloClap, dévoile ses plans pour l'année 2022 pour le jeu Sifu, avec pas moins de quatre mises à jour.La première des mises à jour, sera disponible la semaine prochaine, le 3 Mai, avec de nouvelles options de difficulté, facile et difficile, formation avancée et la possibilité de changer la tenue du personnage principal.

posted the 04/26/2022 at 03:49 PM by leblogdeshacka