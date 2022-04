- « C’est toi qui as écrit ça ? » - Bulma



- « Oui, ça veut dire Espoir, j’ai gravé ce mot avant mon départ… D’ailleurs, il y a les mêmes lettres sur la carlingue de l’autre machine ! » - Trunks







Pour profiter d’une vue d’ensemble sur cette pièce d’exception, une innovation inédite dans le domaine des statues de collection a été ajoutée : un plateau tournant électrique intégré permettant de contempler chaque détail de la scène et de son décor. Quel que soit le lieu d’exposition de l’œuvre, en branchant l’alimentation électrique fournie, vous pourrez ainsi apprécier toute l’envergure de la pièce et observer le travail de précision et la technique apportés.







Cette statue HQS Dioramax met en scène Trunks du futur alors qu’il découvre la machine temporelle abandonnée sur Terre, accompagné de Gohan et Bulma. Revenu dans le passé dans le but de sauver Son Goku et éviter un destin tragique à la planète, il compare cette étrange découverte avec sa propre et unique machine : ce sont les deux mêmes ! Portant sa veste à l’effigie de la Capsule Corporation, Trunks utilise sa manche pour nettoyer la mousse ayant envahi la machine abandonnée, jaune et bleue à l’origine.







Il réalise que sous cette végétation à la couleur de l’espoir se trouve le mot "Hope !!", qu’il avait gravé sur sa machine avant de voyager dans le passé… Le doute est levé ! On lit dans le regard et l’attitude de Trunks qu’il prend conscience du désastre que la présence de cette machine peut laisser présager… Presque entièrement recouverte de mousse, l’état de la machine laisse suggérer qu’elle est ici depuis déjà longtemps, ou tout du moins assez de temps pour que la nature reprenne ses droits sur son environnement.

Trunks remarque alors le trou béant présent dans la carlingue en résine transparente, laissant penser qu’on l’aurait fait fondre depuis l’intérieur de la machine. En cherchant à déchiffrer cette énigme, on retrouve ici les deux moitiés d’une coquille d’œuf, tandis que l’ordinateur de bord indique que le mystérieux passager serait arrivé dans la ligne du temps de Son Goku et ses amis 3 ans avant Trunks… Se pourrait-il qu’une forme de vie du futur rôde sur Terre dans l’ombre et à l’insu de tous ?







Afin de pouvoir observer l’ensemble de la scène, un plateau tournant électrique a été intégré au socle de la statue (alim. élec. fournie). Alors que Son Gohan l’aperçoit au loin, on distingue la carapace d’un insecte immense qui aurait mué et laissé les restes de son ancienne vie derrière lui… La chasse aux cyborgs est lancée, l’évolution de Cell a commencé…



















En général, je ne suis pas trop fan des statues de Tsume, mais là, j'aime beaucoup.La statue mesure pas moins de 65cm de hauteur, avec un 73cm de profondeur et un 63cm de largeur. Autant dire, que c'est un beau bébé. Évidemment, nous sommes sur de la résine, avec apparemment des pièces en métal.La statue est limitée à seulement 1600 exemplaires monde et c'est déjà en rupture sur la boutique de Tsume.Pour le prix, nous sommes sur du 1102,56€, c'est quand même hyper cher. Je ne connais pas les Tsume, mais j'espère que la qualité est au rendez vous.