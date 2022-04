Le programme pour le mois de Mai 2022 de Netflix est maintenant dévoilé et c'est pas encore ça.Alors oui, il y a quelques séries et films sympa, mais la plupart du temps, je me retrouve à regarder un truc de merde car ça tiens pas en longueur leurs séries/films.En ce moment, je mate "Le dernier Bus", putain, beaucoup trop long et Teen.Il y aura une MAJ demain