Dans une colonie pacifique aux confins de la galaxie. Bientôt, elle se trouve menacée par les armées du tyrannique régent Balisarius. Ils envoient une jeune femme au passé mystérieux chercher des guerriers sur les planètes voisines pour les aider à s'y installer.





Djimon Hounsou, dans le rôle du général Titus

Le tournage du nouveau film de Zack Snyder, Rebel Moon, vient tout juste de commencer et pour l'occasion, le réalisateur nous partage des photos du plateau. Après, un DCEU, qui m'a bien fait rêver, j'attends avec impatience ce Rebel Moon.Le casting du film est composé de Djimon Hounsou, Sofia Butella, Rupert Friend (excellent dans la nouvelle série Netflix, Anatomy of a Scandal), Charlie Hunnam et E.Duffy.Le film est attendu, pour 2023 sur la plateforme de streaming Netflix. Netflix, qui bien de perdre plus de 200 000 abonnés, au passage.