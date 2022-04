"Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les "TABAC FORCE", reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…".

En voyant la photo sur Instagram, je me suis dit que c'était un publicité ou quelque chose du genre. Eh bien non, Fumer Fait Tousser est bien le nouveau film de Quentin Dupieux.Le casting du film est dingue, avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amamra, David marsais et Grégoire Ludig du Palmashow, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Jérôme Niel, Blanche Gardin, Anthony Snogio et Raphaël Quenard, Alain Chabat et Benoît Poelvoorde