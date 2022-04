Star Wars - Étoiles Perdues T01



Série en 3 tomes

L’Alliance Rebelle vient d’évacuer sa base sur la planète Hoth. Et c’est ici que le pilote Thane Kyrell se souvient... Quatorze ans auparavant, la planète Jelucan est annexée par l’Empire Galactique. Thane, issu de la seconde vague de colons, rencontre ce jour-là Ciena Ree, une jeune fille issue de la première. Ces enfants que tout aurait dû séparer partagent un même rêve : entrer dans l’armée Impériale pour voler dans l’espace infini. Admis dans la prestigieuse Académie Royale, cadets brillants, ils sont en bonne voie pour réaliser leur rêve commun. Cependant, à mesure que leur amitié complice évolue en des sentiments plus profonds, ils sont bientôt confrontés au côté obscur de l’Empire et à la guerre qui les sépare. Mais parfois, le destin finit par réunir les étoiles contraires...





Star Wars - La Haute République - Un équilibre fragile T01



Série en 2 tomes

C’est l’ère de la Haute République. L’expansion à travers les étoiles bat son plein. Les fameux Jedi, gardiens de la paix, sont chargés de protéger la République et d’entretenir l’espoir de ceux qui explorent les sombres recoins de la galaxie. Après la Grande Catastrophe, la jeune Jedi Lily Tora-Asi a été missionnée pour aider les réfugiés à s’installer sur Banchii, un monde inhabité dans le système d’Inugg, loin à l’intérieur de la Bordure Extérieure. Banchii est le site du nouveau temple Jedi dirigé par Maître Arkoff, le mentor wookiee de Lily, qui envisage le temple comme un refuge pour les nouveaux habitants et une étape pour les voyageurs. Tandis qu’elle doit gérer les arrivées des nouveaux colons et élucider d’étranges mystères sur cet avant-poste éloigné, Lily est tourmentée par une question : en fait-elle assez pour maintenir la paix dans la galaxie ? Mais lorsqu’un nouveau danger menace la colonie, la jeune Jedi devra relever le plus grand défi qu’elle ait eu à affronter jusqu’alors…

L'éditeur nobi nobi !, s'apprête à sortir deux nouveaux mangas dans l'univers de Star Wars.Sortie prévue pour le 4 May the Force be with you