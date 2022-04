'e premier DLC de Black 4 Blood se dévoile avec un trailer. Cette extension, au nom de Back 4 Blood – Extension 1 : Tunnels de la Terreur, arrivera le 12 Avril.Au programme :Deux nouveaux Nettoyeurs:-Sharice, une pompière armée de sa hache connue pour ses compétences défensives-Heng, un restaurateur dur à cuire et sans état d'âme, doué pour tuer les Infestés avec son couteau-Ruches d'Infestées, la nouvelle activité coopérative en PvE où des équipes de quatre amis maximum exploreront sept donjons différents composés de tunnels labyrinthiques et remplis d’Infestés sous les profondeurs d'Evansburgh-De nouveaux Infestés Déformés:-Oursins qui lancent des mines antipersonnel-les monstrueux Déchiqueteurs-Éventreurs qui infligent d'énormes dégâtsMais aussi :-8 skins de personnages exclusifs-7 nouvelles armes légendaires-12 nouveaux skins d'armes,-de nouvelles cartes et bien plus encoreUn nouveau niveau de difficulté au cas où le jeu n'était pas assez dur, Aucun espoir, mais aussi une MAJ gratuite, ajoutant un niveau de défi supplémentaire pour les joueurs d'élite.