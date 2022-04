Marvel Studios donne vie à Moon Knight, l'un des personnages les plus complexes de Marvel Comics, dans la série très attendue. Aux prises avec de multiples personnalités et des inclinations amorales, Marc Spector se bat contre toute attente en tant que vengeur masqué Moon Knight.

Hot Toys, vient de dévoiler une figurine pour Moon Knight. Le deuxième épisode est d'ailleurs disponible sur Disney+.À l'intérieur, nous retrouverons :Ressemblance authentique et détaillée de Moon Knight dans Moon Knight de Marvel StudiosSculpture de tête nouvellement développée avec capuche et fonction d'éclairage LED sur les yeux (lumière blanche, à piles)Enveloppé de bandages sculptésCorps avec 30 points d'articulationEnviron 29 cm de hautDix pièces de mains emballées interchangeables comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains détenduesUne paire de mains gestuellesUne paire de mains pour tenir les lames en croissantUne paire de mains pour lancer des lames en croissantChaque sculpture de tête est spécialement peinte à la mainUn costume de couleur blanc grisâtre avec des symboles anciens, des motifs et un emblème de poitrine en croissant de luneUn ensemble d'armures de chevalier de la lune de couleur gris-blanc et bronzéUne ceinture en tissu de couleur blanc grisâtreUne cape de couleur blanc grisâtre (équipée d'un fil pliable)Une paire de bottes blanc jaunâtreHuit lames en croissant de différentes tailles (grande, moyenne, petite)Un décor de personnage de croissant de luneUn support de figurine dynamique avec le logo de la série et la plaque signalétique du personnageTaille du produitHauteur : 11,42" (29 cm)Taille de boîteHauteur : 6,00" (15,2 cm)Largeur : 10,00" (25,4 cm)Profondeur : 16,00" (40,6 cm)Avec un petit poids de 2.3kg , en même temps c'est du plastique.Pour le prix, nous sommes sur un prix correct, comparé à d'habitude, 285€, avec une sortie prévue, entre Juillet et Décembre 2023.