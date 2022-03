Le menu est simple et intuitif, pas de fioriture, les novices comme moi apprécieront.

En me lançant dans l'aventure de Gran Turismo 7, j'ai bien évidemment repensé au 1er GT sur PlayStation, sortie en 1997. Je me souviens avoir été chez un ami, qui avait une PlayStation depuis sa sortie et j'ai joué à GT pour la première fois chez lui. Et quel claque, à l'époque, c'était le meilleur jeu de voiture du monde. Avec des voitures ultra réaliste, avec un comportement qui j'imaginais lui aussi réaliste, je n'avais pas l'âge de conduire une voiture en 97. Ensuite, j'ai eu une PlayStation, avec GT 2 sur deux CD, c'était l'un en beaucoup plus abouti, avec une tonne de véhicules et de circuits. J'ai passé un nombre incalculable d'heures sur ce GT 2. Après, sur PS2, j'ai joué, mais pas autant que sur la 1, il y avait ZOE, MGS, Valkyrie Profile et beaucoup d'autres jeux, impossible de me faire autant d'heures qu'avant.Le dernier GT que j'ai bien poncé était GT Sport, comme beaucoup, je pense, avec le côté VR qui donne encore une immersion supplémentaire.Dire que j'attendais GT 7 est un euphémisme, plus j'en voyais, plus la hype était énorme sur ce nouvel opus.Bref, je me lance dans l'aventure de ce nouvel opus sur PS5 et je vous avoue que j'ai pris une petite claque visuellement. C'est beau, c'est propre, alors oui, ça aurait pu être un peu plus beau, sur PS5. Les effets de lumières sont quand même époustouflants, surtout l'eau sur la piste, ou même le soleil qui se reflète sur les différentes carrosseries des autos, lors d'une course.La DualSense est vraiment bien utilisée, les gâchettes lors du freinage et de l'accélération, vibre ou ont une résistance différente, de même que les vibrations "classiques" qui permettent de différencier les différentes routes des tracés, c'est vraiment du bon boulot et surtout, ça donne un vrai plus aux sensations de conduite.Ce qui est bien, pour les néophytes comme moi, c'est bien le système de progression via les passeports. Ça permet de faire des défis, relativement simple et du coup de profiter du jeu. Tout en gagnant des voitures et des crédits, des crédits qui seront parfois dépensés rapidement pour mettre sa voiture à niveau pour une course.Le jeu compte pas moins de 420 véhicules, modélisés à la perfection, avec pour chacun d'entre eux, un style de conduite bien différent.J'apprécie beaucoup, le véhicule style F1 que l'on pilote sur un permis. La sensation de vitesse est vraiment bien gérée, surtout en vue cockpit. D'ailleurs, c'est la vue avec laquelle je joue, alors que d'habitude, je ne suis pas friand de ce genre de caméra du style je suis le pilote. En général, je joue soit en voyant le véhicule, soit au-dessus du casque (en F1). Mais, là, c'est la vue parfaite, pour jouer à GT7. J'ai essayé, la vue du dessus et franchement, impossible de jouer comme ça, une fois joué avec la vue cockpit.Le jeu propose une multitude de circuits, 36 pour être exact, avec une bonne centaine de tracés, avec les classifications Laguna Seca, Trial Mountain, Le Mans, Spa, Le Nürbürgring, Autopolis International ou bien encore le Kyoto Driving Park, bref, il y a de quoi faire. Sans compter, les petites missions et les permis, le jeu propose une bonne dizaine d'heures de jeu et je ne vous parle pas du multijoueur qui lui fera grimper le compteur.Le mode photo est vraiment sympa, ultra complet, les fans de photographies serontÉvidemment, tout n'est pas rose dans ce GT7, je ne vais pas revenir sur la polémique d'il y a quelques jours, car le problème sera résolu prochainement. Mais bien sur les musiques, que je n'aime définitivement pas. Ce n'est pas le seul jeu de voiture à proposer ce genre de piste audio, mais pourquoi ce genre de musique. Je n'arrive pas à comprendre, après je ne suis pas fan de ce style, donc soit je coupe le son ou alors il est très bas, pour que je puisse bien entendre les différents moteurs, soit je mets ma propre musique en fond.Après, on ne va pas se le cacher, mais mes permis sont hyper tendus. Enfin, si vous voulez l'or, cela va de soi, car si c'est juste pour avoir le bronze, ça va encore, quoique, parfois, c'est quand même vachement dur. Mais pour l'or, il faudra être un "prodige" pour pouvoir avoir la chance de gagner les différentes voitures prévues en cas de victoire totale.