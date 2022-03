Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

La suite du succès de 1986, la chimère, Top Gun Maverick se re-date enfin après plusieurs reports dû à la pandémie du COVID-19.Paramount annonce donc la date de sortie du film et avec elle, une nouvelle affiche, ainsi qu'un nouveau trailer.Un temps, envisagé pour une sortie sur la plateforme Paramount+, Tom Cruise ne le souhaitant pas, car pour lui, le public doit avoir la meilleure expérience possible pour voir le film et donc pour une meilleure expérience, c'est ai cinéma.Au casting, nous retrouvons Tom Cruise, Val "Batman" Kilmer, Miles Teller, la sublime Jennifer Connelly, John Hamm, Ed Harris et encore Glen Powell.Le film sortira dans les salles obscures, dès le 27 Mai 2022 aux US et le 25 Mai en France.