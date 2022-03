Flash Infinite tome 1







Barry Allen n'en croit pas ses oreilles : son élève, Wally West, troisième héros à porter le nom de Flash, a décidé de raccrocher les gants. Après avoir vécu l'enfer dans le Sanctuaire et avoir voyagé dans l'espace-temps, Wally ne désire plus qu'une chose : se consacrer à sa famille. Pour ce faire, il renonce à ses pouvoirs de vitesse. Dans une dernière course, les deux Bolides entreprennent de couper sa connexion à la Force Véloce, qui lui confère ses capacités. Mais l'opération tourne mal et Wally disparaît. Barry et les autres héros ignorent deux choses : d'une part, Wally West a été projeté dans le temps, sa conscience s'implantant dans le corps d'autres bénéficiaires de super-vélocité ; et d'autre part, un vieil ennemi est de retour, bien décidé à ce que les Bolides ne puissent plus jamais courir.

Collection : DC Infinite

SCÉNARISTE : JEREMY ADAMS - DESSINATEURS : COLLECTIF, DAVID LAFUENTE GARCIA

Date de sortie : 01 avril 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : The Flash #768-771 and The Flash 2021 Annual #1

Prix : 16 €



_________________

Superman Infinite tome 2







Rares sont les fois où Superman trouve une tâche presque impossible. Mais parfois, même le dernier fils de Krypton doit demander de l'aide. Certaines tâches requièrent des méthodes et des héros bien éloignés des préceptes de la Ligue de Justice. C'est ainsi que l'Homme d'Acier fait appel à Manchester Black, un télékinépathe totalement amoral, pour former une toute nouvelle Authority dont la mission sera d'accompagner Superman là où même la Ligue n'ira pas. Black connaît non seulement les bons candidats pour l'équipe, mais si Superman parvient à le faire mettre au service du bien commun, il prouvera que n'importe qui peut être un héros !

Collection : DC Infinite

Série : Superman Infinite

SCÉNARISTE : GRANT MORRISON - DESSINATEUR : MIKEL JANIN

Date de sortie : 01 avril 2022

Pagination : 184 pages

Contenu vo : Superman & The Authority (#1-4)

Prix : 18 €



_________________

Batman Damned n&b offert – opération black label







Le Joker est mort. C'est désormais une certitude.

Mais qui, de Batman ou d'une menace autrement plus malfaisante, a pu mettre fin au règne de terreur du clown criminel ?

Batman, retrouvé inconscient près du corps de son ennemi, est incapable de mettre ses souvenirs en ordre. Pire, il en vient à douter de la réalité elle-même. Pour l'accompagner, et le perdre un peu plus ?, le justicier reçoit l'aide providentielle de John Constantine au cours d'une enquête qui l'amènera à frayer avec les forces mystiques tapies au coeur de Gotham.

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Batman - Damned

SCÉNARISTE : BRIAN AZZARELLO - DESSINATEUR : LEE BERMEJO

Date de sortie : 12 avril 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Contenu : Damned #1-3

Prix : 0 €



_________________

Crossover tome 1







Que se passe-t-il lorsqu'un mega crossover, mêlant l'ensemble des héros de toutes les séries comics, fait irruption dans notre réalité et ravage la ville de Denver et sa population ?

Plusieurs années après le désastre, la bataille fait toujours rage mais elle a heureusement été circonscrite derrière un champ de force. Ellie, une survivante de ce crossover, tient depuis la dernière boutique de comics dans un monde qui a appris à détester ces héros de papier. On brûle à nouveau des comics dans la rue, Marvel et DC ont mis la clé sous la porte et sa librairie fait office de musée pour cette culture en voie de disparition. Lorsque l'une de ces créatures de papier pénètre dans la boutique pour chercher de l'aide, Ellie s'engage dans une odyssée en quadrichromie...

Collection : Urban Indies

SCÉNARISTE : DONNY CATES - DESSINATEUR : GEOFF SHAW

Date de sortie : 15 avril 2022

Pagination : 184 pages

Contenu vo : #1-6

Prix : 10 €



_________________

Seven to Eternity tome 4







Véritable salut ou énième manipulation, les sources légendaires de Zhal promises par le Roi Fange à Adam Osidis ont soudainement rebattu les cartes d'un jeu qui semblait pourtant gagné pour le peuple Mosak et le royaume de Zhal. Aussi, Adam fait désormais cavalier seul au côté du Maître des Murmures, chargé du lourd fardeau d'avoir préféré la vie de son pire ennemi à celles de nombreux innocents. L'honneur de la famille Osidis est mis à rude épreuve et l'heure d'affronter son destin est venu pour chacun.

Collection : Urban Indies

Série : Seven to Eternity

SCÉNARISTE : RICK REMENDER - DESSINATEUR : JÉRÔME OPEÑA

Date de sortie : 15 avril 2022

Pagination : 120 pages

Contenu vo : Seven to Eternity Volume 4 : The Springs of Zhal (#14-17)

Prix : 18.96 €



_________________

Seven to Eternity tome 4







Véritable salut ou énième manipulation, les sources légendaires de Zhal promises par le Roi Fange à Adam Osidis ont soudainement rebattu les cartes d'un jeu qui semblait pourtant gagné pour le peuple Mosak et le royaume de Zhal. Aussi, Adam fait désormais cavalier seul au côté du Maître des Murmures, chargé du lourd fardeau d'avoir préféré la vie de son pire ennemi à celles de nombreux innocents. L'honneur de la famille Osidis est mis à rude épreuve et l'heure d'affronter son destin est venu pour chacun.

Collection : Urban Indies

Série : Seven to Eternity

SCÉNARISTE : RICK REMENDER - DESSINATEUR : JÉRÔME OPEÑA

Date de sortie : 15 avril 2022

Pagination : 128 pages

Contenu vo : Seven to Eternity Volume 4 : The Springs of Zhal (#14-17)

Prix : 15 €



_________________

The Paybacks







Dans un monde capitaliste, tout a un prix, même combattre le crime ! Il est donc naturel que les super-héros empruntent de l'argent pour financer leurs améliorations génétiques, leur matériel de haute technologie et autres ordinateurs pour traquer les vilains. Mais leurs dettes explosent et les frais de gestion super-héroïque impayés s'accumulent. Pour y remédier, une seule solution, faites appel aux Impayés ! Cette équipe de recouvrement composée d'anciens héros en faillite se chargera de saisir le matériel et les bases secrètes de tous les mauvais payeurs !

Collection : Urban Indies

Série : The Paybacks

SCÉNARISTE : DONNY CATES - DESSINATEUR : GEOFF SHAW

Date de sortie : 15 avril 2022

Pagination : 216 pages

Contenu vo : The Paybacks vol.1 + 2

Prix : 20 €



_________________

Ascender tome 4







Mère s'est fait déposséder de son trône par sa soeur et lui sert désormais de porte-parole dans tout l'Univers. La priorité numéro un de tous ses sbires est de trouver les rebelles du CGU, accompagnés par Mila, Effie, Andy et Bandit. Dans leur fuite, ils croisent le professeur Quon qui réussit à réparer totalement Bandit. À nouveau fonctionnel, Chien peut activer un portail vers Dirishu-6, lune d'origine d'Andy où les attend une surprise de taille : Tim-21 est en vie et les attendait... pour sauver l'Univers !

Collection : Urban Indies

Série : Ascender

SCÉNARISTE : JEFF LEMIRE - DESSINATEUR : DUSTIN NGUYEN

Date de sortie : 22 avril 2022

Pagination : 112 pages

Contenu vo : Ascender #15-18

Prix : 15 €



_________________

Descender intégrale







L'Homme croyait être le maître de l'Univers.

Puis, ceux qui furent surnommés les Moissonneurs apparurent.

Et l'Univers ne fut plus jamais le même.

Collection : Urban Indies

Série : Descender intégrale

SCÉNARISTE : JEFF LEMIRE - DESSINATEUR : DUSTIN NGUYEN

Date de sortie : 22 avril 2022

Pagination : 376 pages

Contenu vo : Descender Tomes 1 à 3

Prix : 39 €



_________________

Isola tome 2







Au péril de leur vie, la reine Olwyn et la capitaine Rook ont été contraintes de sortir des sentiers battus. Sans ravitaillement et sans espoir apparent de briser le sortilège qui emprisonne Olwyn sous sa forme animale, elles doivent affronter les lourds secrets qui hantent les terres qui les séparent encore d'Isola, le « pays des morts » mais aussi le seul lieu capable de lever la malédiction d'Olwyn.

Collection : Urban Indies

Série : Isola

SCÉNARISTE : BRENDEN FLETCHER - DESSINATEUR : KARL KERSCHL

Date de sortie : 22 avril 2022

Pagination : 144 pages

Contenu vo : ISOLA #6-10

Prix : 16 €



_________________

Joe kelly présente Justice League tome 1







Depuis la Tour de Garde située sur la Lune, les membres de la Ligue de Justice veillent sur la sécurité de la planète entière. Venue à la rescousse d'une mère cherchant à retrouver son fils disparu, Wonder Woman se rend à Jarhanpur et rencontre Rama Khan, qui règne sur cette contrée d'une main de fer. Mais bien vite, la Princesse Amazone découvre que le soi-disant dictateur n'est pas le monstre qu'elle pensait et son Lasso de Vérité lui montre une réalité qu'elle n'était pas disposée à accepter. Blessée, affaiblie, Diana découvre la véritable nature de la race à laquelle appartient Rama Khan, les Homo Magi, dont l'existence est liée à la mystérieuse disparition du justicier appelé Aquaman.

Collection : DC Signatures

SCÉNARISTE : JOE KELLY - DESSINATEURS : DOUG MANHKE, COLLECTIF

Date de sortie : 29 avril 2022

Pagination : 424 pages

Contenu vo : JLA vol.6 (#61-76)

Prix : 35 €



_________________

Strange Adventures







Adam Strange, héros victorieux des guerres de Rann–Thanagar, savoure une retraite bien méritée sur Terre en compagnie de sa femme Alanna. En pleine tournée pour la promotion de son autobiographie, il est violemment pris à partie par un lecteur qui lui reproche le massacre d'innocents durant le conflit galactique. Quelques heures plus tard, ce même lecteur est retrouvé assassiné, à coup de blaster. Il reviendra à Mr Terrific de faire toute la lumière sur cette affaire.

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Strange Adventures

SCÉNARISTE : TOM KING - DESSINATEURS : MITCH GERADS, EVAN DOC SHANER

Date de sortie : 29 avril 2022

Pagination : 432 pages

Contenu vo : Strange Adventures #1-12 + Director's cut #1

Prix : 35 €



_________________

Superman Son of kal El Infinite tome 1







Jonathan Kent a subi beaucoup d'expériences au cours de sa jeune vie : traversé de nombreuses épreuves et même vécu dans le futur avec la Légion des Super-Héros, chargés de l'entraîner pour le jour où son père, Clark Kent, ne pourrait plus être Superman. Même si Jon ne sait pas exactement quand ce jour aura lieu, les signes lui montrent qu'il pourrait être proche... Il est temps pour le fils de porter la cape de son père et le symbole d'espoir que représente Superman.

Collection : DC Infinite

Série : Superman Son of Kal El Infinite

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR - DESSINATEUR : JOHN TIMMS

Date de sortie : 29 avril 2022

Pagination : 200 pages

Contenu vo : Superman Son of Kal-El #1-6 + Superman Son of Kal-El Annual #1.

Prix : 18 €



Les sorties du mois d'avril 2022, des éditions Urban Comics sont maintenant dévoilées et il y a pas mal de bonnes choses ce mois-ci. Avec notamment, Superman Infinite tome 2, The Paybacks, Strange Adventures et Superman Son of Kal El.