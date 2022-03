Après les manettes Star Wars, voici que Razer annonce l'arrivée d'une manette collector "CAPTAIN FALCON AMERICA" de toute beauté.La manette est basé sur le Captain America de Sam Wilson, tiré de la série "Faucon et le Soldat de l'Hiver" sur Disney+.En plus de la manette, une station de recharge est prévue pour y mettre la manette.Le stand de recharge est vraiment classe, avec la reproduction du bouclier dessus.D'ailleurs, il n'y aura pas de saison 2 de la série, étant prévu comme un "One-shot". Comme pour Wanda-Vision et Loki.Le prix sera de 179.99€, avec une date encore inconnue pour le moment

Who likes this ?

posted the 03/24/2022 at 11:52 AM by leblogdeshacka