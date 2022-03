Collection Horreur

Le programme du mois d'Avril de Prime Video est maintenant dévoilé. D'ailleurs, je vous conseille la série Totems, une vraie bonne suprise.Au programme donc :-LOL qui rit, sort !saison 2-El Internado saison 2-Expendables la saga-Dans la peau de John Malkovich-Chicago Fire saison 1 à 7-Nous trois ou rien-Les nerfs à vif-Le bon gros géant-Sous le même toit-Wolf like me saison 1-Mes vies de chien-Cabin Fever-Blair Witch (2016)-Lazarus Effect-Texas Chainsaw 3D-Jeepers Creepers: le chant du diableMy Little Pony : le film-The Contractor-Laura Pausini-Le couteau par la lame-Do, Ré et Mi saison 1, partie 5-Simetierre-Le parc des merveilles-Outer Range saison 1-Du sang et des larmes-Do, Ré et Mi saison 1, partie 6-Fortress-Bang Bang Baby-Undone saison 2-La Unidad saison 2