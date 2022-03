Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard déborde de magie, plaçant les joueurs au cœur de l’aventure. En tant que nouvel étudiant de cinquième année avec la capacité unique de manipuler une puissante magie ancienne, les joueurs vivront une toute nouvelle expérience et se lanceront dans un voyage périlleux pour découvrir une vérité cachée du monde des sorciers. Tout au long de leur aventure, ils développeront les capacités de leur personnage en maîtrisant de puissants sorts, en préparant des potions et en récoltant des plantes magiques tout en affrontant des ennemis mortels. En cours de route, ils rencontreront de nouveaux amis qui pourront les accompagner, pourront intéragir avec des professeurs et devront affronter des dangers qui pourraient compromettre l'avenir des sorciers.





Si comme moi, vous avez vu la présentation du jeu Hogwarts Legacy en VO, les coulisses du jeu sont disponibles en sous-titrage VF, pas le gameplay, mais c'était compréhensible.Prévu pour la fin de l'année 2022, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera publié par Warner Bros. Games sous le label Portkey Games. Le jeu sera disponible sur consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Perso, je suis hypé de fou, j'ai hâte d'en voir plus, vivement la fin d'année avec le prochain "Batman", ça s'annonce fou, comme souvent en fin d'année. Le début 2023, sera fou aussi, mais ça c'est pour plus tard.