Petit live rapide sur GTA V sur PS5 Pour le moment, les gâchettes adaptatives, ne sont pas trop utiliser, surtout lors des gunfights, dommage. Après, le jeu est vraiment beau, en même temps, il a traversé 3 générations de consoles !! Même en conduite, il n'y a rien sur les gâchettes, ou alors une légère vibrations mais pas plus et je conduis comme un pied !!

posted the 03/15/2022 at 10:16 AM by leblogdeshacka