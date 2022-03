Un petit point concernant le box-office pour The Batman de Matt Reeves, avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano et Colin Farrell.Après, une première semaine de folie avec un box-office mondial de 248.5 millions de dollars de recettes, la dernière production de Warner Bros et DC, cartonne toujours à travers le monde.Pour le moment, le film en est à 463 220 826$ de recette monde. Les US font 51,5% du chiffre avec 238 520 826 $ et le reste du monde fait un 48,5%, avec 224 700 000 $.En France, le film a franchi la barre du million de spectateurs.Le film pourrait avoir une fin de carrière, entre 600 et 800 millions de dollars.