Iron Studios dévoile une nouvelle statuette pour Superman. Le costume est réinventé par Iron Studios, qui à fait un beau boulot sur le costume du Kryptonien, dans une forme Unleashed.La figurine est entièrement réalisée en résine, avec un cape en tissu. Toujours peinte à la main, elle sera en édition limitée, pour le moment, aucune information sur le nombre d'exemplaires de prévue. Le socle fait penser à la forteresse de solitude, avec beaucoup de cristaux dessus.La figurine mesure 26cm de hauteur et pèse 2kg, c'est un beau bébé. Pour le prix, nous sommes sur du 199.99€, pour une sortie prévue pour la fin d'année 2022.

Créé en janvier 1933 par le scénariste américain Jerry Siegel et le dessinateur canadien Joe Shuster alors qu’ils habitaient tous deux à Cleveland, le personnage fut vendu à Detective Comics. Il apparaît pour la première fois dans un Action Comics en juin 1938.

posted the 03/13/2022 at 05:16 PM