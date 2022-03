Dans l’extension L’Aube du Ragnarök, développée par Ubisoft Sofia, Eivor devra faire face à son destin sous les traits d’Odin, le dieu nordique de la guerre et de la sagesse. Svartalfheim, le monde des nains, tombe en ruine et Surtr, un géant de feu immortel, profite de ce chaos pour capturer Baldr, le fils bien-aimé d'Odin.

L'extension introduit de nouvelles fonctionnalités et contenus dans Assassin's Creed Valhalla :



Un nouveau système de gameplay permettant aux joueurs d’absorber les pouvoirs de leurs ennemis. Ces pouvoirs donneront aux joueurs une plus grande liberté de style de jeu, que ce soit pour le combat, la furtivité, l'exploration ou la résolution d'énigmes. Les joueurs peuvent s’approprier les pouvoirs de leurs ennemis tombés au combat et les utiliser pour se transformer en corbeau et réaliser des assassinats spectaculaires, imprégner leur arme de glace pour déclencher des frappes dévastatrices ou même ressusciter les ennemis vaincus pour qu'ils combattent à leurs côtés.

De nouveaux ennemis, incluant les géants de feu de Muspelheim, nommés les Muspels. Ces derniers offrent de nouveaux défis de gameplay et encouragent les joueurs à utiliser les pouvoirs.

L’exploration des vastes paysages de Svartalfheim et la découverte des refuges des nains seront le point de départ de la quête d'Odin pour secourir Baldr et des lieux utiles à la progression des joueurs.

Les joueurs devront relever le défi des Valkyries dans une nouvelle arène de combat dans laquelle ils pourront démontrer leurs capacités au combat.

De nouveaux équipements et de nouvelles armes incluant un nouveau type d'arme unique permettant de réaliser des combos spéciaux, un nouveau niveau de qualité divine pour tous les équipements et davantage d'options de personnalisation pour les tatouages, les cheveux et les décorations de la colonie d'Eivor.

L'extension de Assassin's Creed Valhalla, L’Aube du Ragnarök, est dès aujourd'hui disponible, sur tous les supports.Faut que je me fasse cette extension !