La version PC de Dying Light 2 Stay Human s'offre un patch correctif, qui se concentre principalement sur les problèmes techniques et de gameplay, y compris les mécanismes de ragdoll.Progression de l’histoireMode coopOutils de NightrunnerAméliorations des combatsComportement du ragdollÉquilibrage de la nuitAméliorations de l’UI/UXCombat de boss finalAméliorations de l’outroEquilibragesAméliorations techniquesEt un pack brutalité, qui apportera de nombreux détails immersifs aux combats rapprochés !Élimination de tous les cas signalés de „Deathloops”Bugs corrigés sur plusieurs quêtes que sont : Into The Dark, Assassination, Sophie, Hubert in The Only Way Out, Veronika, Nightrunners, The Lost Light, Double TimeProblèmes de stabilité corrigés : crashs ou écrans noirs dans certaines situations (co-op).Le niveau 4 de la course poursuite est désormais plus difficileLa portée des sens du Howler est augmentéeLe sens du survivant fonctionne désormais correctement et peut être déclenché sans aucun temps de recharge après avoir été touché ou avoir effectué des actions de parkour spécifiques.Améliorations de l’architecture des options du menu Information incluant un onglet AccessibilitéCorrection d’un problème où l’adversaire ne réagit pas correctement aux autres joueurs et ne change pas de comportement pouvant mener à plusieurs glitches lors d’une partie en CoopLes Banshees et Chargers sont désormais plus faciles à distinguer parmi les populations d’Infectés durant la nuitAjout d’un mode spécial optimisant les graphismes à l’écran afin de permettre à Dying Light 2 de tourner sur des ordinateurs et PC portables plus anciensAméliorations liées au cache PC DX12. Le premier lancement du jeu et du gameplay sera ainsi plus fluideLa technologie AVX n'est plus utilisée dans le jeu, ce qui résout les problèmes liés au plantage du jeu au lancement.