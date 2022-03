Suite à la chute de l'ordre Jedi, Obi-Wan Kenobi va devoir veiller discrètement sur le jeune Luke Skywalker face à la menace que représente l'Empire mais aussi celle d'autres protagonistes inattendus, et en particulier son adversaire principal : Dark Vador.

Le voilà enfin, après les images, voici le teaser pour la série Obi-Wan, qui sera disponible en exclusivité sur Disney+ en Mai.J'ai envie de le voir plus sur l’Inquisitrice Reva, qui est incarnée par Moses Ingram et surtout le Grand Inquisiteur, incarné par Rupert Friend.La série annonce un retour au source, avec une belle ambiance.Au casting nous retrouverons, Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.La série sera disponible le 25 mai prochain, avec un épisode par semaine.