Le pilote de Formule 1, Esteban Ocon nous partage ses premiers retours sur le jeu Gran Turismo 7. Pour rappel, le pilote d'Alpine est l'ambassadeur de GT7 en France.Esteban Ocon nous partage retour d’expert sur le jeu, en particulier sur les sensations de pilotage, DualSense en main, et sur la spatialisation du son 3D, avec un casque PULSE 3D sur les oreilles.

Like

Who likes this ?

posted the 03/08/2022 at 02:36 PM by leblogdeshacka