Iron Studios frappe encore avec une belle gamme de figurines, issue de Batman: The Animated Series, avec une statuette du Joker et de sa complètement folle petite amie, Harley Quinn.Le Joker est entièrement en résine, peint à la main et niveau finition ça m'a l'air assez sympa.Le fait d'avoir mis une carte Joker dans la main est un bonne idée, ça donne un plus à la statuette.J'aime particulièrement le socle avec une boîte surprise digne du Joker et le détonateur dessus, contrairement à certaines statuettes qui n'ont qu'un socle lisse.Les dimensions de la statuette sont raisonnables, de même que le prix, environ 130€.Nous retrouvons la statuette de Harley Quinn, avec une pose dynamique et son fameux marteau.Le socle de la statuette de Harley Quinn, possède elle aussi un détonateur, ainsi qu'une bombe sur le côté.Le gros plus, c'est bien la possibilité de faire un diorama avec le Joker et Harley Quinn, et il donne envie d'être à la maison.