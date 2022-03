Deco X60

Petit unboxing et avis très rapide, car j'ai perdu mes données (et accessoirement mon brouillon) car plus de PC.Si comme moi, vous avez une connexion Internet un peu merdique, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et j'ai toujours une connexion Internet, vraiment pas terrible. J'ai eu l'occasion de tester le Déco X60 de chez TP-Link, ça a pas mal boosté ma connexion, en même temps, c'est le but de ce genre de produit.On commence, comme d'habitude avec le packaging, sobre, tout de blanc avec une présentation de l'appareil. C'est simple, mais c'est efficace, surtout l'arrière qui nous dévoile les caractéristiques de la bête. Et c'est ça, qui sera le plus important lors de l'achat.À l'intérieur, bien emballé, nous retrouvons les trois routeurs, leur design est vraiment bien étudié, ils se fondent parfaitement dans les différentes pièces (salon, chambre et bureau).Nous avons affaire à des cubes cylindriques de 11 cm, aux designs épuré, qui donne un côté premium au produit. En même temps, vu les prix sur internet, nous sommes bien sur un produit premium (compter plus de 250€ pour la boîte).Comme dit plus haut, trois routeurs sont présents dans la boîte, avec tous les câbles, les différentes notices, tout est prêt pour une installation rapide.Maintenant que la présentation du produit est faite, ça vaut quoi. Eh bien m, il faut savoir que je m'en sers comme amplificateur de Wi-Fi, dans ma "Gaming Room". J'ai un réseau Internet un peu merdique, ça devrait changer bientôt. L'utilisation est ultra simple, il suffit de brancher le nombre de boîtiers voulu et de les synchroniser, aller sur l'application, faire deux trois manip et ça partie pour profiter du réseau un peu plus performant. Ça fonctionne hyper bien, même avec un débit vraiment merdique, c'est stable et performant.Le deco X60 est compatible WiFi 6, pour rester performant même dans quelques années.Pour ceux qui veulent beaucoup plus de détails