Batman : Beyond the White Knight se déroule 10 ans après les événements de Batman : Curse of the White Knight , dans lequel Bruce Wayne a fait don de sa fortune aux habitants de Gotham City et s'est livré à la garde à vue après avoir révélé son identité secrète de Batman au Publique. Depuis lors, le PDG corrompu Derek Powers a acquis tous les actifs de la famille Wayne grâce à sa prise de contrôle de Wayne Enterprises et les a utilisés pour transformer énormément Gotham en une mégalopole technologiquement avancée connue sous le nom de "Neo-Gotham".



Dans le présent, Dick Grayson , le justicier à la retraite Nightwing et actuel capitaine commandant le groupe de police paramilitaire connu sous le nom de Gotham Terrorist Oppression Unit (GTO), a consacré la dernière décennie à sa mission personnelle de refaire de Batman un outil respectueux des lois. au service de la police de Neo-Gotham. Dans le même temps, une guerre civile se prépare lentement dans la ville, avec Grayson et le GTO d'un côté, et la commissaire Barbara Gordon , l'ancienne Batgirl , à la tête du département de police de Gotham City (GCPD) de l'autre côté.









Terry McGinnis revient dans le comics Beyond The White Knight #1 de Sean Murphy et Dave Stewart, prévu pour Mars 2022 aux US.Nous retrouverons également, Terry McGinnis dans les pages de la mini-série Batman Beyond : Neo-Year de Jackson Lanzing et Collin Kelly. Ce sera une histoire assez courte en 6 numéros.