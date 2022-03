L'humanité est à nouveau menacée par une espèce de dinosaure : les Cliff Beasts. L'équipage devrait se réunir, après cinq longues années, pour combattre les Cliff Beasts – mais cette fois sur le mont Everest.

Bon je ne vous cache pas, qu'en ce moment, je trouve les contenus Netflix vraiment en deçà de la concurrence. Mais, il y a un film qui me fait de l'œil en plus de celui avec Ryan Reynolds, Cliff Beasts 6: The Battle For Everest, avec la divine Karen Gillian.