Pour célébrer la sortie de cette version très attendue, nos sculpteurs se sont occupés de donner vie aux super-héros et aux méchants suprêmes sous forme de sculptures très émotives. Les fans de l'univers DC ont fait campagne pour voir la vision de Zack Snyder du film qui rassemblerait enfin des héros pour défendre la Terre de sa menace la plus grave. Leurs efforts ont été récompensés par la sortie du film sur les services de streaming dans le monde entier à partir du 18 mars 2021.

Weta Workshop dévoile une sublime statue pour Batman. Le Batman de Snyder, du film Justice League Snyder's Cut.La statue à des détails d'une qualité assez exceptionnelle, peinte à la main et en résine.La posture est ultra dynamique, je la veux bordel.Deux têtes seront disponibles dans le pack, une tête classique et une tête cagoulé.Les détails sur la carte du Joker et sur les jumelles, c'est vraiment classe.Pour le prix, attention il faudra sortir la CB, environ 1000€.