-Batman La cour des hiboux – Première partie de S. Snyder & G. Capullo – 5,90 € – 176 pages

-Batman La cour des hiboux – Deuxième partie de S. Snyder & G. Capullo – 5,90 € – 176 pages

-Flashpoint de G. Johns et A. Kubert – 5,90 € – 176 pages

-Killing Joke & L’homme qui rit de B. Bolland, A. Moore, E. Brubaker & D. Mahnke – 5,90 € – 128 pages

-Batman White Knight de S. Murphy – 5,90 € – 224 pages

-Transmetropolitan Tome 1 de W. Ellis & D. Robertson – 7,90 € – 304 pages

-Transmetropolitan Tome 2 de W. Ellis & D. Robertson – 7,90 € – 320 pages

-Watchmen de A. Moore & D. Gibbons – 9,90 € – 416 pages

-Fables Tome 1 de M. Buckingham, L. Medina & B. Willingham – 9,90 € – 400 pages

-Fables Tome 2 de M. Buckingham & B. Willingham – 9,90 € – 416 pages





Urban Comics lance une nouvelle gamme de comics avec Urban Comics Nomad, qui se présente au format poche, avec une taille de 14,1 x 21,6 cm. Pour le moment, aucune information sur la colorisation, aurons-nous les versions originales ou les nouvelles, aucune idée.Cette première vague, nous propose 10 titres et du lourd, comme Batman la cour des hiboux ou encore Fables, en passant par Watchmen, bref du lourd pour pas cher.Voici en détails, la première vague de comics qui sera disponible dès le 26 août 2002Beaucoup de bonnes choses pour cette première vague, je pense m'en prendre quelques un.C'est une offre pérenne et non une offre ponctuelle, comme par exemple les opérations de l'été.Une autre vague est prévue pour début 2023, pas pus d'infos.