Plus rien n'arrête Iron Studios, après Retour vers le Futur, DC, Marvel, Power Rangers, He Man, et bien d'autres, voici venir une statuette de Nathan Drake, le héro de la saga Uncharted.Pour l'occasion, le studio ne sort pas une mais deux versions de cette statuette, une Deluxe et une Regular.Attention, pas le vrai Nathan Drake, mais bien celui de Tom Holland. C'est déjà ça, en attendant, une vraie statuette du héro de chez Naughty Dogs.La statuette est plutôt sympa, le visage est ressemblant sur le visuel et il faudra voir une fois la statuette livrée pour voir le résultat final.Le décor est celui d'un vieux navire portugais de Ferdinand Magellan, où il ne reste que quelques planches. Comme d'habitude, ou passe Nath, il reste que des gravats.Pour le prix sur cette Deluxe, nous sommes sur du 170€Les deux statuettes sont entièrement en résine, peint à la main, avec je pense deux parties à monter.Cette version regular sera au prix de 130€Comme vous pouvez le constater, la différence entre les deux statuettes se trouve sur le décor que possède la Deluxe.