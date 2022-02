L'Académie des César rend hommage à Jean-Paul Belmondo

Il y aura un hommage en ouverture de la cérémonie à Gaspard Ulliel

Nous y sommes presque, tous encore quelques jours et ce sera la 47ème cérémonie des César. Cette année encore, beaucoup de bons films et de bons acteurs/actrices, metteur en scène etc, sont nommés. Mais un seul d'entre eux dans sa catégorie repartira avec le fameux César tant convoité.Cette année, le maître de cérémonie ne sera nul autre qu'Antoine DeCaunes, qui prévient déjà José Garcia de faire attention (le numéro de téléphone du comédien pourrait sortir de la bouche d'Antoine DeCaunes par inadvertance !! ).Aline réalisé par Valérie LemercierAnnette réalisé par Leos CaraxBAC Nord réalisé par Cédric Jimenez *L'événement réalisé par Audrey DiwanLa Fracture réalisé par Catherine CorsiniIllusions perdues réalisé par Xavier GiannoliOnoda, 10 000 nuits dans la jungle réalisé par Arthur HarariLeïla Bekhti dans Les IntranquillesValeria Bruni-Tedeschi dans La FractureLaure Calamy dans Une femme du mondeVirginie Efira dans BenedettaVicky Krieps dans Serre moi fortValérie Lemercier dans Aline *Léa Seydoux dans FranceDamien Bonnard dans Les IntranquillesAdam Driver dans AnnetteGilles Lellouche dans BAC NordVincent Macaigne dans Médecin de nuitBenoit Magimel dans De son vivantPio Marmaï dans La fracturePierre Niney dans Boite noire *Jeanne Balibar dans Illusions perduesCécile de France dans Illusions perduesAissatou Diallo Sagna dans La FractureAdèle Exarchopoulos dans Mandibules *Danielle Fichaud dans AlineFrançois Civil dans BAC Nord *Xavier Dolan dans Illusions perduesVincent Lacoste dans Illusions perduesKarim Leklou dans BAC NordSylvain Marcel dans AlineNoée Abita dans SlalomSalomé Dewaels dans Illusions perduesAgathe Rousselle dans TitaneAnamaria Vartolomei dans L'événementLucie Zhang dans Les Olympiades *Sandor Funtek dans SuprêmesSami Outalbali dans Une histoire d'amour et de désirThimotée Robart dans Les MagnétiquesMakita Samba dans Les OlympiadesBenjamin Voisin dans Illusions perdues *Valérie Lemercier pour AlineLeos Carax pour AnnetteCédric Jimenez pour BAC Nord *Audrey Diwan pour L'événementXavier Giannoli pour Illusions perduesArthur Harari pour Onoda, 10 000 nuits dans la jungleJulia Ducournau pour TitaneValérie Lemercier, Brigitte Buc pour Aline *Leos Carax, Ron Mael, Russel Mael pour AnnetteYann Gozlan, Simon Moutarou, Nicolas Bouvet-Levrard pour Boite NoireCatherine Corsini, Laurette Polmanss, Agnès Feuvre pour La FractureArthur Harari, Vincent Poymiro pour Onoda, 10 000 nuits dans la jungleNouvelles catégories dans les César, meilleurs effets visuels et meilleurs court métrage. Un César d'honneur sera décerné à Cate Blanchett.Petite anecdote, un César vaut 1500€ ( pas officiel ! ), soit deux fois plus qu'un Oscar. Ça pèse 3.7kg (ce n'est pas de l'or ! ) et ça demande entre 12 et 15h de travail.La cérémonie sera en direct sur Canal+, ce 25 Février 2022 dès 21h00