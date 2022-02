Après avoir demandé aux joueurs, le contenu qui serait le plus sympas dans une éventuelle édition collector, Focus Home dévoile la très belle édition collector qui sera disponible avec le jeu A Plague Tale: Requiem.À l'intérieur nous retrouverons :-La statuette Amicia et Hugo : une statuette en résine de 21cm finement peinte et détaillée-La broche Plume d'Hugo : une fine broche en métal inspirée par les plumes portées par Hugo dans le jeu-La bande-son sur vinyle du jeu composée par Olivier Derivière sur un vinyle 45 tours (2 pistes)-Un set de 3 lithographies : trois illustrations de ”A Plague Tale: Requiem” imprimées au format A4-Le jeu A Plague Tale: RequiemAttention, pour les différents supports, voici un petit récapitulatif :-PlayStation 5 (version boîte avec jaquette alternative, exclusive au Focus Entertainment Store)-XBOX Series X (version boîte avec jaquette alternative; exclusive au Focus Entertainment Store)-PC Windows (clé digitale Steam)Il y a 5% en créant un compte, c'est toujours ça de pris !