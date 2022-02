Le biopic sur ELVIS, réalisé par Baz Luhrmann se dévoile avec un trailer et une affiche en attendant d'arriver dans les salles obscures.Avec Austin Butler, Tom Hanks et Olivia DeJonge.

«Plusieurs icônes musicales ont été très importantes dans ma vie. J’étais un admirateur d’Elvis, mais cet amour n’est pas la raison pour laquelle j’ai voulu faire un film à son sujet. À notre époque, la vie d’Elvis ne pourrait pas être un meilleur canevas pour explorer l’Amérique des années 1950, 1960 et 1970. Elvis a eu une vie mythique. En 42 ans, il a vécu trois grandes vies. Et ce qui est intéressant, c’est que cette existence est au cœur de la culture de ces trois décennies.»

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence

posted the 02/17/2022 at 08:32 PM by leblogdeshacka