« Réveille-moi quand tu as besoin de moi.

— Master Chief à Cortana."

C'est l'année 2552 et il est temps pour Master Chief de se réveiller et de sauver à nouveau l'humanité du Covenant.



Il s'agit de notre deuxième statue Halo et fait suite à notre diorama Halo Infinite : Master Chief v Escharum .



Cette statue saisissante montre le Master Chief de Halo 3 traversant un affleurement rocheux prêt à porter un coup fatal aux Covenants. Spartan 117 tient son épée énergétique tendue et prête à frapper tandis que sa main gauche est ouverte et prête à faire face à quiconque et à tout ce qui croise son chemin.



La statue Master Chief édition légendaire est uniquement disponible ici chez Gaming Heads . La statue a le Master Chief avec un poing gauche serré prêt pour le combat rapproché. L'édition Légendaire comprend également la main gauche ouverte fournie avec la statue de l'édition Standard .



Cette statue de Master Chief mesure environ 1:4 et mesure environ 48 cm (19") de haut (y compris la base), une largeur impressionnante de 60 cm (23,5") jusqu'à la pointe de son épée énergétique, est fabriquée à partir de résine polystone et est méticuleusement faite à la main -fabriqué et peint par des artisans*.



La statue Master Chief de l'édition Légendaire est également disponible en tant que statue de l'édition Standard . Chaque statue est livrée dans un emballage de luxe en couleur, avec une carte de validation et une base numérotée à la main.



leMesures (approximatives) de la statue du Master Chief (édition légendaire) : :

48,0 cm (19") (c'est-à-dire du bas de la base au sommet du fusil d'assaut sur le dos du Master Chief)

Longueur : 43,0 cm (17")

Largeur : 60,0 cm (23,5")

Poids : 11,2 kg (28,5 lb)

Fans de Halo, préparez-vous à sortir le chéquier, en effet Gaming Heads lance les precos pour une statue de folie tirée de Halo 3.La statue est limitée à seulement 500 exemplaires monde.Pour le prix, nous sommes sur du au moins 600€, en espérant la voir sur Deriv'store.