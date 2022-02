Rétablissez l’ordre et la justice dans The City et appliquez la loi avec le pack Authority, qui arrive en trois parties, à télécharger en tant que DLC gratuit. Collectez-les tous afin d’obtenir une tenue complète comprenant également un marteau unique.



La première partie (disponible aujourd’hui) contient :



Veste intimidante – Enfilez cette veste et combattez pour la justice !

Pantalons Cargo intimidants – Ils soutiendront tout ce dont vous avez besoin pour appliquer la loi.

Hauts intimidants – Battez-vous pour ce qui est juste avec ces hauts uniques.

La seconde partie (disponible le 16 février) contiendra :



Gantelets intimidants – Ils ne rétabliront peut-être pas l’ordre et la justice en un claquement de doigts, mais ils faciliteront grandement la tâche.

Coupe-vent intimidant – Arrêtez les transgresseurs avec ce coupe-vent.

Protections en cuir intimidantes – Utilisez ces protections en cuir pour vous aider à maintenir la paix.

La troisième partie (disponible le 18 février) apportera :



Le marteau Authority à deux mains – Avec ceci dans votre arsenal, ils ont intérêt à suivre les règles.

Cette tenue n'est pas seulement cosmétique, chaque élément confère un bonus de 4% de résistance aux dégâts des ennemis humains. Complétez l'ensemble pour un bonis supplémentaire de 6% ! Vous trouverez les objets récupérés dans la boutique du jeu.





Pour débloquer le DLC Authority, rendez-vous sur les pages produits de la boutique de la plate-forme, recherchez le DLC et téléchargez-le pour représenter les factions avec style. N'oubliez pas de vous rendre sur le site web de TechlandGG pour plus de détails sur les évènements à venir.



Le pack Ronin



À partir de la semaine prochaine, un autre pack d'objets inspirés des factions sera disponible. Parcourez la ville en tant que samouraï sans maître avec le pack Ronin, qui se compose de trois parties à télécharger en tant que DLC gratuit. Collectionnez-les toutes pour obtenir une tenue complète et une épée unique.

Le premier DLC gratuit pour le jeu Dying Light 2 est maintenant disponible. Pour rappel, le contenu du jeu contiendra des DLC's gratuit, mais aussi payant avec un suivi pour 5 ans.