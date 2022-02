Le tournage du film Batgirl se poursuit en Angleterre et des photos du plateau viennent de fuité. Et c'est du lourd qui fuite, avec le nouveau Batsuit du Batman de Mickeal Keaton.Pour le moment, pas de date de diffusion, mais HBOMAX annonce une sortie pour fin d'année 2022.

Who likes this ?

posted the 02/16/2022 at 10:12 AM by leblogdeshacka