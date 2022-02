La sonnerie d'une explosion et l'écho de coups de feu - tels sont les sons qui ont accompagné Johnny Silverhand lorsqu'il est sorti de la tour Arasaka, berçant le corps de son bien-aimé Alt Cunningham. Le plan était simple : frapper le QG corpo, laisser tomber tous ceux qui gênent et s'échapper avec le légendaire netrunner. Mais tout comme le béton fissuré et l'acier détruit éparpillés autour des pieds de Johnny, le plan s'est effondré. Alt Cunningham a été perdu dans ce monde, ne laissant rien derrière lui, à l'exception d'une coquille de corps et d'un fantôme dans la machine. Avec cette figurine peinte à la main de 14,6 pouces, les conséquences sont à vous de voir.

CD Projekt Red annonce un me nouvelle figurine pour son jeu Cyberpunk 2077, après la statuette Trauma Team Elite, voici la statuette de Johnny et Alt.La statuette est relativement petite, environ 37cm pour 399.99€.