Ici incarnée par Amanda Seyfried, elle a fondé l’entreprise Theranos sur un principe révolutionnaire : et si on pouvait détecter n’importe quelle maladie à partir d’une simple goutte de sang ? Imaginez ne plus avoir à subir d’innombrables prélèvements, surtout quand on souffre de pathologies chroniques… Mais voilà, s’imposer quand on est une femme dans le monde des nouvelles technologies encore largement dominé par les hommes, est quasiment une mission impossible. Pourtant, elle embarque avec elle son partenaire de l’époque, Ramesh Balwani, dit Sunny (campé dans la série par Naveen Andrews), un homme aussi charismatique que tyrannique.

Disney+ proposera très bientôt un biopic séries sur la créatrice de Theranos, Elizabeth Holmes. J'ai failli faire un article sur cette femme qui a eu une ascension fulgurante, qui voulait révolutionner le mode de la science, mais tout ça reposé sur du vent. Une grosse escroquerie, que nous devons à une surdoué de la tech, brillante et ambitieuse.Normalement, la série devrait être diffusée sur Disney+ en Mars.