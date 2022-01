Un éclairant portrait du plus célèbre romancier américain de la littérature populaire, Stephen King, roi du fantastique et de l'horreur, qui a inspiré une pléiade de cinéastes chevronnés, de Brian De Palma ("Carrie") à Stanley Kubrick ("Shining") en passant par John Carpenter ("Christine") et David Cronenberg ("Dead Zone").



De quoi a peur Stephen King ? "Mais de tout !", assure le prolixe romancier américain. Né en 1947 dans le Maine, où il vit toujours, il s’est imposé depuis le mitan des années 1970 comme le roi du fantastique et de l’horreur, vendant autour du monde en un demi-siècle plus de 350 millions d’exemplaires de ses best-sellers. Revitalisant le genre en jouant sur les terreurs enfantines, ses récits, ancrés dans l’Amérique rurale d’aujourd’hui, ont inspiré une pléiade de cinéastes chevronnés, de Brian De Palma (Carrie au bal du diable) à Stanley Kubrick (Shining) en passant par John Carpenter (Christine), David Cronenberg (Dead Zone), George A. Romero (La part des ténèbres) ou Rob Reiner (Misery).

On continue avec les reportages de Arte Cinéma, avec ce soir Stephen King - Le mal nécessaire.