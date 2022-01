Valkyria Chronicles 4

Engagez-vous dans Valkyria Chronicles 4 pour mettre vos talents de stratège au tour par tour à l’épreuve. Il vous faudra préparer les missions, utiliser les capacités de vos leaders et faire preuve de tactique pour vaincre l’Alliance Impériale et les Valkyria. Le système de combat Blitz vous attend, un mélange de stratégie au tour par tour, de tir en temps réel à la troisième personne et d’autres mécaniques issues des RPG !



For Honor

Vivez le chaos de la guerre dans la peau d’un Chevalier, d’un Viking ou d’un Samouraï. Maniez votre arme grâce à un système de combat novateur qui vous donne un contrôle total. Livrez des combats vifs et sanglants au corps à corps, à travers un mode Histoire solo et des modes multijoueur révolutionnaires.

